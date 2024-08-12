Новый Explorer 06 PRO с двухлитровым двигателем: первый взгляд

Новый дизайн Explorer 06 PRO получил название Glory Battle Steed. Обновленная передняя часть, новый капот двигателя, багажник на крыше и расширенный корпус делают автомобиль более привлекательным. Несмотря на все изменения, размеры остались такими же, как у версии Secret Knight: 4552 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1789 мм в высоту, с колесной базой 2672 мм.

Самым значительным обновлением является силовой агрегат. Explorer 06 PRO будет оснащаться двигателем SQRF4J20 2.0T, мощностью 187 кВт. Этот двигатель работает с полноприводной системой, что значительно повышает производительность автомобиля. В сравнении с текущей версией Secret Knight, который оснащен двигателем 1.6T и полным приводом 7DCT, мощность которого составляет 145 кВт.

Фото: Carsweek.ru

Эти обновления делают Explorer 06 PRO более мощным и производительным, удовлетворяя потребности тех, кто ценит улучшенные характеристики, сохраняя при этом узнаваемый дизайн предыдущей модели.

Фото: Carsweek.ru

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