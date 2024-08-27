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Электрическая Toyota AE86 с механической коробкой передач: взгляд из будущего

Автомобиль AE86, часто упоминаемый по коду шасси, стал символом развития японской культуры уличных гонок.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 07:03·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль AE86, часто упоминаемый по коду шасси, стал символом развития японской культуры уличных гонок. Toyota вернулась к этому легендарному автомобилю с совершенно новым подходом, представив полностью электрический концепт, который даже оснащен механической коробкой передач.

В аниме Initial D главный герой Такуми Фудзивара неосознанно совершенствует свое мастерство за рулем скромного Toyota Sprinter Trueno, который превращается из обычного автомобиля для доставки тофу в гоночную машину, гоняющую по серпантинам горной префектуры Гунма. AE86 становится символом дрифта и завоевывает популярность среди автолюбителей.

Toyota переосмыслила концепцию AE86, представив на автомобильном мероприятии Corolla Levin AE86 BEV Concept - современную электрическую версию классического купе. Несмотря на изменения в дизайне, включая фиксированные фары вместо характерных всплывающих для Trueno, автомобиль сохраняет наследие AE86. Альтернативная система Toyota Levin BEV оснащена простым электродвигателем, питающимся от батарей, а задние сиденья пожертвованы во благо баланса веса.

Решение Toyota включить механическую коробку передач в электрическую модель AE86 вызывает интерес. Марка, известная своим пониманием потребностей автолюбителей, стремится сохранить удовольствие от вождения и в эпоху электромобилей. Модель Levin BEV имитирует ощущения от классической коробки передач, что делает вождение более традиционным и интересным.

Toyota взглянула в будущее электромобилей с учетом сохранения связи между водителем и машиной. К 2026 году компания планирует выпускать электромобили с эмуляцией механической коробки передач, чтобы предложить уникальный опыт вождения. Глава компании подчеркнул, что такой подход позволит автолюбителям наслаждаться вождением без выбросов CO2, что является важным вкладом в экологическую безопасность.

Концепция нового электрического спортивного автомобиля развивает идею возможного будущего. Может быть, впоследствии появится модернизированный электромобиль Trueno, который сочетает в себе дух оригинала и передовые технологии.


Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что Toyota назвала новые модели, доступные за сумму менее 2,5 миллиона рублей.

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