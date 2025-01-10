Производство VW Arteon завершено: модель больше не будет выпускаться

В 2023 году немецкий автопроизводитель снял с производства лифтбек VW Arteon. Однако универсал этой модели был представлен значительно позже и продолжал производиться еще некоторое время.

В начале 2025 года компания из Оснабрюке объявила о выпуске последней модели универсала Arteon Shooting Brake. За восемь лет существования этой модели (пять лет из которых производился универсал) было собрано около 190 000 автомобилей.

Основной особенностью Arteon было предложение покупателям комфорта, который обычно присущ автомобилям премиум-класса, по довольно приемлемой цене. Хотя концепция была успешной, но в определенный момент компания Volkswagen изменила свое направление, сосредоточившись на разработке электромобилей и кроссоверов.

Производственные мощности, ранее задействованные для выпуска Arteon, теперь используются для новых проектов.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что к 2029 году Volkswagen Golf получит полностью электрическую модификацию.