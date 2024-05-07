Твердотельная батарея NIO, вводящая в заблуждение, дебютирует в Китае

NIO предоставляет свои твердотельные батареи в Китае только для тестирования клиентов, и они не бесплатные. Ни один европейский, азиатский или японский производитель пока не рискнул предложить электрические модели с твердотельным аккумулятором на продажу. Компании усердно работают над этой технологией, чтобы сделать нулевой уровень выбросов реальной альтернативой использованию топлива. Тысячи километров автономности без необходимости перезарядки становятся главным стимулом для увеличения продаж электромобилей, однако путь к полной реализации этой идеи еще долог.

NIO является одним из пионеров в Китае, объявивших о внедрении твердотельных батарей в свои текущие модели. Емкость твердотельной батареи составляет 150 кВтч, что позволяет проехать около 1100 километров на одном заряде. Производитель заявляет о возможности преодоления до 1044 километров в обычных условиях, и еще 36 км, если водитель настроен на экстрим и желает довести ресурс батареи до трех процентов.

Владельцам автомобилей от NIO с батареями емкостью 70 или 75 кВтч, желающим испытать новые твердотельные аккумуляторы, придется заплатить 20 евро в день, в то время как владельцам автомобилей с батареей емкостью 100 кВтч придется заплатить немного больше 13 евро. Они вынуждены заплатить за инновационный аккумулятор, который не поступит в продажу напрямую покупателям из-за стоимости в 95 000 евро.

Однако возникла еще одна проблема: производительность новой твердотельной батареи NIO не соответствует заявленной, как указал один из сотрудников в ходе проведенных несколько месяцев назад тестирований. Автомобиль проехал 1044 километра со средней скоростью 83,9 км/ч и с потреблением энергии всего 13,2 кВтч/100 км. Однако если путешествие семьей из четырех человек осуществляется со скоростью 130 км/ч, то расход энергии увеличивается в три раза, что приводит к уменьшению пробега на половину по сравнению с заявленными показателями.

Фото: Carsweek.ru

Подробнее о проблемах с зарядкой электромобилей Nio ET5 можно узнать в нашем материале.