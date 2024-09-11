Все команды соблюли требования финансового регламента

Согласно информации, опубликованной FIA, все десять команд Формулы 1 соблюли финансовые ограничения в 2023 году. Никаких нарушений не было обнаружено в финансовой документации.

Управление FIA по контролю за расходами (CCA) провело проверку отчётов команд за 2023 год. Результаты показали, что никто из участников серии не нарушил правил бюджетирования. Организация отметила высокий уровень сотрудничества со стороны всех команд.

Помимо команд, CCA также изучило финансовую документацию четырёх производителей двигателей - Mercedes, Ferrari, Honda и Alpine. Все компании соблюли установленные лимиты расходов, однако Alpine Racing SAS и Honda Racing Corporation допустили нарушения в процедурах.

Оба производителя активно сотрудничают с FIA для урегулирования выявленных нарушений. Предлагается подписание специального соглашения, признания виновности. В случае согласия обеих сторон, соглашение будет опубликовано в соответствии с правилами.

Стоит отметить, что в 2021 году команда Red Bull Racing была оштрафована за финансовое нарушение, связанное с превышением установленного бюджета. Штраф составил семь миллионов долларов США, а также команда получила ограничения на проведение аэродинамических исследований на протяжении года.