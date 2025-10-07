Mitsubishi зарегистрировал название Outlander в России: ждать ли возвращения?

Компания Mitsubishi официально продлила право на использование товарного знака Outlander на территории России. Информация об этом стала известна после появления соответствующих данных в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС), где было зафиксировано обновление по товарному знаку со словом «OUTLANDER».

Правообладателем указанного товарного знака остается корпорация «Мицубиси Дзидося Коге Кабусики Кайся», зарегистрированная в Токио. Согласно опубликованным сведениям, срок действия патента продлен еще на десять лет и будет актуален до 4 апреля 2035 года. Документация патентного ведомства указывает, что Mitsubishi сохраняет возможность использования бренда Outlander для наземных транспортных средств и их комплектующих на российском рынке.

Эксперты не исключают, что продление срока патентной защиты может свидетельствовать о потенциальных планах японского автопроизводителя по возвращению кроссовера Outlander на рынок России в будущем. Тем не менее, на данный момент подтвержденной информации о возобновлении поставок или продаж этой модели не поступало.

Ранее в базе ФИПС также появились изображения нового элемента кузова долгожданного кроссовера LADA Azimut. Эта модель была презентована на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в начале июня, вызвав значительный интерес у специалистов и автолюбителей.

Автор: Алина Олешко