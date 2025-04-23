Началась продажа кроссовера Nissan Qashqai по более низкой цене, чем у "китайцев"

Как сообщают эксперты, дилеры осуществляют поставки автомобилей из Китая. Автомобили того же класса, произведенные в Китае, имеют более высокую цену. Согласно информации продавцов, Nissan Qashqai доступен по цене от 2,2 миллионов рублей.

При сравнении стоимости китайских автомобилей и вновь появившегося на рынке Nissan Qashqai, обнаруживается следующая ситуация. Базовая версия Jetour Dashing доступна по минимальной цене от 2 489 900 рублей. Стоимость Geely Coolray начинается с 2 794 990 рублей. Немного дороже, 2 952 000 рублей, стоит Jetta VS5.

Фото: Carsweek.ru

Жители Иркутска, согласно утверждениям местных дилеров, готовы приобрести "второй" Nissan Qashqai за 2 200 000 рублей, включая доставку со стоянки в Китае. Более того, за эту же цену обещают автомобиль с салоном из экокожи, кожаным мульти-рулем, климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, кнопкой запуска двигателя без ключа, сообщают автомобильные новости.

Интересно, что частный продавец из Пензы предлагает такой же Qashqai, но с пробегом около 200 км, за ту же цену. Однако салон в данном случае не выполнен из экокожи, а имеет тканевую отделку. В Подольске за автомобиль просят 2 миллиона 800 тысяч рублей, в Москве - минимум 2 миллиона 930 тысяч, в Барнауле - 2 миллиона 990 тысяч.

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