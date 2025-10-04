Голландская компания возвращает к жизни Porsche 904: «ностальгический рык» легенды

Porsche 904, легендарный спортивный автомобиль 1960-х годов, обретает новую жизнь благодаря голландской компании Aerfal Automotive. Современный проект получил название Æ94. В качестве основы инженеры используют среднемоторный Porsche 914, стремясь создать современную интерпретацию исторического болида с акцентом на мощность и гоночное наследие.



Оригинальный Porsche 904 Carrera GTS, появившийся в середине 60-х, был оснащён стеклопластиковым кузовом и предназначался для участия в гонках класса GT группы 3. Модель отличалась среднемоторной компоновкой и четырёхцилиндровым оппозитным двигателем, а позднее получила шестицилиндровую версию от 911. Некоторые экземпляры оснащались восьмицилиндровым мотором, унаследованным от Формулы-1, который считается особой редкостью среди коллекционеров.



Сегодня Aerfal Automotive предлагает своё видение легенды в проекте Æ94. Компания использует Porsche 914 с центральным расположением двигателя и планирует установить четырёхлитровый оппозитный восьмицилиндровый мотор мощностью около 400 лошадиных сил. Создатели подчеркивают, что главная задача — сохранить атмосферу, звук и ощущения, характерные для гоночных моделей Porsche прошлого. Двигатель, как и у оригинала, будет среднеразмещённым с воздушным охлаждением, однако его объём и мощность значительно превышают исторические параметры.



По задумке Aerfal, Æ94 должен стать тем автомобилем, который могли бы создать инженеры Porsche 1960-х, обладая современными технологиями. Внешне автомобиль сохраняет стилистику 904, однако благодаря удлинённой базе 914 модель стала крупнее. Это решение позволило сохранить правильные пропорции и разместить мощный flat-eight.



На рендерах заметны крупные колёса с резиной Michelin Cup 2, под которыми скрываются мощные тормоза, рассчитанные на 400-сильную отдачу. Светотехника полностью современная, а салон адаптирован под комфорт водителя и пассажира — он просторнее, чем у исторического прототипа. Интерьер выполнен в духе современных рестомодов: отделка из титана, гоночные сиденья, открытая конструкция рычага переключения передач и ручные стеклоподъемники без цифровых панелей.



На данный момент проект Æ94 существует только в виде рендеров, и до появления реального автомобиля ещё далеко. Однако Aerfal Automotive уже сотрудничает с известной компанией Tuthill, которая участвовала в разработке автомобилей Singer и Meyers Manx, а также специализируется на доработке Porsche. Это придаёт проекту дополнительную весомость.

Подробные технические характеристики, сроки выхода и стоимость пока не раскрываются. Тем не менее, аналоги, такие как Kimera EVO37, оцениваются в сумму от 500 тысяч евро, и Æ94, скорее всего, окажется в той же ценовой категории или выше. Появление такого автомобиля на трассе вместе с другими рестомодами могло бы стать заметным событием для поклонников классического автоспорта.



Проект Æ94 — это пример того, как классическая ностальгия может сочетаться с новейшими инженерными решениями. Если Aerfal Automotive удастся реализовать задуманное, автомобиль станет связующим звеном между эпохами и достойным представителем современного рестомода.

