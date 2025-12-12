Старт продаж GAC GS3 и M8 в России: автомобили с VIN-кодами от Hyundai Solaris

В дилерских центрах "Авилон" в России появились первые экземпляры моделей GAC GS3 и M8, произведённые на территории бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге. Как сообщает издание "Китайские автомобили", идентификационные номера этих автомобилей стартуют с комбинации Z94, аналогичной тем, что использовались на автомобилях Solaris, что свидетельствует о применении прежнего производственного оборудования.

Руководство компании АГР, которая на данный момент управляет бывшим заводом Hyundai, а также представители GAC ранее не комментировали возможность начала совместной работы на петербургском предприятии. Тем не менее, информация о сертификации автомобилей GAC для российского рынка уже была доступна, и теперь эти данные находят подтверждение на практике: автомобили поступили в продажу.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что модели, собранные в Санкт-Петербурге, предлагаются российским покупателям по цене существенно ниже, чем импортируемые из КНР аналоги. Такая ценовая особенность делает новые автомобили более привлекательными для приобретения на отечественном рынке.

Ранее сообщалось, что кроссовер GAC S7 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для России.

Источник и фотографии: auto.ru.