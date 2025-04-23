Концепт Volkswagen ID.Every1: электрокар ID.1 начального уровня все равно «будет по-прежнему похож на Volkswagen»

Небольшие электрические автомобили в последние годы стали камнем преткновения для многих производителей, но немецкий гигант Volkswagen собирается преодолеть это с новым ID.1.

Этот новый городской автомобиль станет частью девяти новых электрокаров от VW, которые появятся к 2027 году. Среди них будут также Polo-размерный ID.2all позже в этом году, а также обновления моделей ID.3, ID.4 и ID.5, а также внедорожник и версия GTI от ID.2All. Пока неясно, в каком виде будут представлены оставшиеся две модели.

Самым амбициозным из новых автомобилей станет A-сегментный ID.Every1. Длиной 3 880 мм, концепция примерно на 280 мм длиннее предыдущей модели Volkswagen up!, в основном из-за того, что теперь между осями должен поместиться аккумуляторный блок.

Хотя самый маленький представитель линейки электромобилей VW под брендом ID будет новой моделью, свежая информация от руководства Volkswagen показала, что ID.1 будет использовать множество компонентов существующих моделей, чтобы снизить издержки.

Говоря с Auto Express на Шанхайском автосалоне, член правления VW по продажам Мартин Сандер сообщил: "[ID.Every1] использует все компоненты из других продуктов на платформе. Это говорит о гибкости и масштабируемости платформы для более крупных и также более маленьких продуктов. Мы бы никогда не смогли создать автомобиль, подобный [ID.Every1], отдельно. Это бы не сработало, но нам нужны все компоненты, всё, что у нас есть."