Volkswagen ID. Tiguan: подробности преемника ID.4

Volkswagen готовит масштабное обновление своего электрического семейного внедорожника ID.4 в 2026 году. Автомобиль получит не только усовершенствованные аккумуляторы, но и совершенно новый дизайн, а также сменит название — модель будет представлена как Volkswagen ID. Tiguan.

С момента выхода на рынок в своем нынешнем виде прошло всего четыре года, однако в начале этого года на Мюнхенском автосалоне глава Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер подчеркнул важность ID.4 для бренда. По его словам, этот внедорожник является “одной из наших самых продаваемых моделей” и нуждается в обновлении в соответствии с новым стилем Volkswagen. Следующее поколение внедорожника было охарактеризовано как “фантастический автомобиль”.

Пока официальные подробности обновления остаются в секрете, уже известно, что Volkswagen ID. Tiguan будет построен на платформе MEB+ и получит аккумуляторы на основе литий-железо-фосфата (LFP). Это должно позволить снизить стоимость базовых версий модели.

Ожидать объявление цен на новый Volkswagen ID. Tiguan в ближайшее время не стоит. На сегодняшний день Volkswagen ID.4 доступен через сервис Auto Express Buy A Car по цене от £35,000. Эксперты предполагают, что стоимость ID. Tiguan будет находиться примерно на том же уровне.

Volkswagen ID.4 или Volkswagen ID. Tiguan?

Официального подтверждения нового имени для электрического внедорожника среднего размера пока не поступало, однако многочисленные намеки указывают на то, что ID.4 станет Volkswagen ID. Tiguan.