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Volkswagen представил новый бюджетный кроссовер Terra на 2025 год

Автопроизводитель Volkswagen готовится к запуску на рынок нового доступного кроссовера, который намерен противостоять выпущенной в прошлом году модели Renault Kardian.
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 13:31·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Компания из Германии раскрыла официальное название автомобиля и впервые продемонстрировала его на тизерах.

Новый доступный кроссовер, который ранее был известен как A0-SUV или Project 246, будет представлен на рынке под названием Volkswagen Terra. Он будет построен на модульной платформе MQB-A0, которую разделят с другими моделями Volkswagen, такими как Polo, T-Cross, Nivus и Virtus. Этот компактный кроссовер будет иметь длину около четырех метров и колесную базу, сопоставимую с Volkswagen Polo - 2566 мм.

Фото: Автоновости Дня

Под капотом нового Volkswagen Terra будет установлен 1,0-литровый двигатель TSI с мощностью 116 лошадиных сил. Его будет сопровождать либо механическая коробка передач, либо 6-ступенчатый "автомат".

Сборка нового доступного кроссовера Volkswagen будет осуществляться на заводе бренда в бразильском Таубате. Дата начала продаж и цена модели пока остаются неизвестными.

Ранее в Китае был представлен гибридный кроссовер Volkswagen Tayron L. Подробнее об этой модели рассказывали в "Автоновости дня".

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