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Volkswagen и Renault не смогли договориться о совместном проекте недорогого электромобиля.

Европейские автопроизводители, столкнувшись с волной дешевых электромобилей из Китая, имеют все основания для беспокойства. Renault пытался создать альянс с Volkswagen, чтобы лучше конкурировать с импортом, но безрезультатно.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2024, 11:31·3 мин
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Фото: Motor1.com

Европейские автопроизводители, столкнувшись с волной дешевых электромобилей из Китая, имеют все основания для беспокойства. Renault пытался создать альянс с Volkswagen, чтобы лучше конкурировать с импортом, но безрезультатно. Совместно разработанный электромобиль с низкой начальной ценой не увидит свет. Говоря с Reuters, генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что переговоры между сторонами завершились.

Руководитель французской компании называет это "утраченной возможностью", но предполагает, что Renault все еще открыт для сотрудничества с другими автопроизводителями: "Могут быть и другие". Volkswagen отказался комментировать, но два крупнейших автопроизводителя официально расстались. Тем временем Renault продолжает работать самостоятельно и намерен выпустить новое поколение Twingo к 2026 году.

Старая модель Twingo все еще присутствует, как с двигателями внутреннего сгорания, так и в варианте электромобиля. Все новое городское авто будет представлено исключительно в варианте с нулевыми выбросами и будет дешевле Renault 5, который стартует примерно от €25 000 ($27 000) до учетом льгот. Предполагается, что новый Twingo будет стоить менее €20 000 ($21 600).

Пока не ясно, что планирует VW теперь, когда переговоры с Renault прекратились. Компания с главным офисом в Вольфсбурге может представить начальный электромобиль, который будет дешевле ID.3 и заменит e-up! Что-то вроде ID.1. Технический директор VW Кай Грюниц уже подтвердил, что цена составит менее €20 000 ($21 600). Он прогнозирует, что продажи начнутся примерно к 2027 году.

Борьба в сегменте начальных электромобилей накаляется, не только из-за китайских автомобилей, захлестнувших Европу. Dacia Spring имеет оглушительный успех, хотя технически и этот является китайским автомобилем. Лучшим примером является Citroën e-C3, стоимость которого составляет €23 300 и базовая версия с меньшим запасом хода за €19 990.

В Соединенных Штатах автопроизводители в основном сосредоточены на кроссоверах в своих амбициях в области электромобилей. Есть Fiat 500e и Nissan Leaf на стороне доступных не-SUV, а также новый Chevrolet Bolt, который выйдет на следующий год. Новый электрический Mini 3-Door также может появиться в Америке в конце этого десятилетия, но только после начала производства в Оксфорде в 2026 году.

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