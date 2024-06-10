Расселл мог избежать одной-двух ошибок, - Вольфф.

В Канаде гонщик команды Mercedes Джордж Расселл стал третьим на Гран При, принеся своей команде первый подиум в сезоне. Руководитель команды Тото Вольфф выразил удовлетворение результатом, однако отметил, что Расселл допустил несколько ошибок во время гонки.

Тото Вольфф: "Когда Джордж находился на твердых шинах и догонял лидера, показывая высокий темп, мы немного задумались о возможности победы. Тем не менее, важно не становиться жадными. Джордж проявил себя великолепно, но некоторые ошибки могли быть избежаны. Например, в повороте он решил обогнать Оскара Пиастри, хотя шансов на успех не было. Хотя у Расселла отличные обгоны, он рисковал и боролся, но данная амбициозная попытка обогнала обернулась потерей позиции. Впрочем, затем он смог восстановиться".

Тото Вольфф также заявил, что второе место было бы возможным, поскольку Ландо Норрис начал сбавлять темп в конце гонки. Он отметил, что результат для Расселла мог бы быть иным, но важно оценивать то, что команда предоставляет быструю машину. Вольфф подчеркнул, что в целом уик-энд прошел успешно, и команда делает значительные шаги вперед, двигаясь в правильном направлении.