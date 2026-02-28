Вольфф: «На тестах облегчение почувствовалось сразу»

В команде Mercedes выразили удовлетворение тем, что сложный этап с машинами, построенными по принципу граунд-эффекта, уже позади. Руководители отметили, что в последние несколько лет уже на предсезонных тестах становилось ясно — бороться за чемпионский титул будет крайне сложно. Однако после тестов 2026 года ситуация изменилась.

Руководитель коллектива Тото Вольфф рассказал о результатах зимних испытаний: «Этой зимой на тестах мы сразу почувствовали облегчение, увидев, что в целом всё неплохо. Гонщики были сразу довольны машиной. В скорости мы если и уступали, то совсем немного – было понятно, что с этой машиной можно работать».

Вольфф также подчеркнул, что после тестов невозможно с точностью определить расстановку сил в пелотоне: «После тестов никто не знает реальной расстановки сил – лишние десять килограммов топлива в баках могут привести к разнице в три-три с половиной десятых на круге. Можно лишь ориентировочно судить о скорости машин. Ясно, что четыре команды впереди, их результаты очень близки. Главное – мы входим в эту четвёрку, остальное узнаем на трассе. Думаю, расстановка сил будет меняться от трассы к трассе, в зависимости от сильных сторон каждой машины».

Таким образом, по оценкам Mercedes, команда входит в число лидеров, и предстоящий сезон обещает быть непредсказуемым. Окончательные выводы о скорости и конкурентоспособности машин, по мнению руководства, можно будет делать только по итогам первых гонок чемпионата.