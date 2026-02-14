Вольфф: Мы счастливы видеть Макса за рулём Mercedes!

Макс Ферстаппен, известный четырёхкратный чемпион мира, подтвердил стремление принять участие в легендарной 24-часовой гонке на выносливость, которая пройдет на Северной петле Нюрбургринга в этом году. Несмотря на то, что формального подтверждения пока не прозвучало, практически все необходимые условия для дебюта голландского гонщика уже созданы.

Один из ключевых моментов – изменения в календаре серии NLS, позволившие Максу Ферстаппену принять участие в квалификационной гонке, которая состоится в марте. Это даст гонщику возможность выполнить формальные требования и получить разрешение на старт в марафоне, намеченном на 16-17 мая.

Существенную роль в этом процессе сыграли представители AMG, спортивного подразделения Mercedes, а также лично Тото Вольфф. Как рассказал руководитель команды Mercedes, взаимодействие между AMG и организаторами NLS было направлено на то, чтобы обеспечить участие Ферстаппена в чемпионате.

«Это не я лично – в AMG действовали вместе с организаторами серии NLS, – уточнил руководитель команды Mercedes, общаясь с прессой в Бахрейне. – Выступление Макса станет вполне очевидным плюсом для всех участников и для серии в целом.»

Тото Вольфф также указал на впечатляющий рост интереса зрителей благодаря участию Ферстаппена в прошлогодней осенней гонке NLS. По его словам, число просмотров на канале серии YouTube достигло 750 тысяч, что почти в сто раз превышает обычные показатели трансляций, собирающих примерно 10 тысяч зрителей. «Такую сумасшедшую статистику нельзя не учитывать. Поэтому организаторы решили этот вопрос, не задумываясь.»

Вольфф отметил, что появление Ферстаппена на старте «24 часов Нюрбургринга» станет ярким событием для болельщиков. Также он выразил удовлетворение тем, что голландский гонщик выйдет на трассу за рулем Mercedes.

Примечательно, что команда Verstappen.com.Racing, представляющая Макса Ферстаппена в гонках категории GT3, в этом сезоне выступает на спорткарах Mercedes-AMG GT3 Evo.