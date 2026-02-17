Вольфф: «Мы можем создать опасный прецедент»

В течение текущей недели снова поднимется вопрос относительно степени сжатия в моторах Mercedes. Ожидается, что решение по этому поводу может быть принято уже до проведения Гран При Австралии. В то же время точные детали будущего решения пока неизвестны, однако в паддоке надеются избежать возможных протестов.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф выразил обеспокоенность возможными изменениями технического регламента на столь позднем этапе сезона. По его мнению, подобные шаги способны стать опасным прецедентом для Формулы 1.

Тото Вольфф отметил: «Вопрос в том, какими будут последствия принятого решения? Как его контролировать? Как его корректировать, если возникнет необходимость? Как это повлияет на программу ADUO – дополнительную возможность развития и модернизации, доступ к которой для выравнивания расстановки сил получат те производители, что по ходу сезона окажутся позади? Это может быть очень серьёзный и опасный прецедент.

Через шесть месяцев каждый, кто считает, что с помощью ADUO сможет наверстать упущенное, будет думать об изменении степени сжатия, имея возможность полностью изменить конструкцию двигателя, которой не будет у остальных. Вопросов здесь очень много.

Да, если все остальные – четыре других производителя, Стефано Доменикали и Мохаммед Бен Сулайем проголосуют за изменение регламента, можно будет сказать: «Хорошо, это больше не сговор против одного поставщика». Но я считаю, что Стефано всегда будет смотреть на это со стороны, не принимая во внимание тактику или манипуляции со стороны команд».