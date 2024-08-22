Ford Everest с мощной версией Tremor: "Он сочетает в себе мощь и стиль".

Американский производитель презентовал обновленную версию внедорожника с улучшенной подвеской, оснащенной пружинами с позиционным датчиком и амортизаторами, предназначенными для бездорожья. Автомобиль также укомплектован вездеходными шинами.

Фото: Carsweek.ru

На специальном мероприятии в Китае был представлен обновленный американский внедорожник, который получил несколько значительных изменений.

Вариант Tremor, заимствованный у Ranger Raptor, получил специальный режим езды, обеспечивающий лучшее сцепление с дорогой. Внешне самый прочный из всех моделей Everest выделяется новой решеткой с оригинальным дизайном, встроенными светодиодными фарами, усиленными боковыми подножками, стальной защитной пластиной и обозначением Tremor.

Фотографии салона автомобиля пока не были опубликованы, однако известно, что в интерьере будут использованы элементы черного дерева.

Недавно наш ресурс сообщал о том, что новый цвет кузова для Ford Mustang 2024 года будет иметь высокую стоимость. Датчики будут доступны для всех выпускаемых в 2024 году моделей Mustang, но специальный цвет Brittany Blue будет предлагаться только для спортивной версии с юбилейным "пакетом" 60th Anniversary.