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Сколько стоит владение купе-кроссовером Haval F7x: известна цена «влетит в копеечку»

Аналитическое агентство НАПИ проанализировало, сколько владельцы кроссовера Haval F7x потратят за 5 лет эксплуатации. Итоговая сумма оказалась значительной - 2,59 миллиона рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.05.2024, 13:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Аналитическое агентство НАПИ проанализировало, сколько владельцы кроссовера Haval F7x потратят за 5 лет эксплуатации. Итоговая сумма оказалась значительной - 2,59 миллиона рублей.

В данную стоимость включены все затраты по различным категориям, включая страхование, обслуживание, ремонт, замену шин, бензин и налоги. По расчетам, ежемесячные издержки на обслуживание автомобиля составят 42,2 тысячи рублей, а каждый километр пробега обойдется в 25,93 рубля.

Эти данные были подсчитаны с учетом условий эксплуатации в Москве, где предполагаемый годовой пробег автомобиля составляет 20 тысяч километров.

Фото: Carsweek.ru

В то же время было проведено сравнение нового внедорожника Haval H5 с известным Toyota Land Cruiser. Получившееся сравнение стало предметом внимания многих автолюбителей.

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