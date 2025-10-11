Главная Новости Владельцам Yangwang U8 стали доступны новые функции
Внедорожник YangWang U8, премиальный рамный SUV BYD, получил крупное обновление OTA с новыми функциями и улучшенным интерфейсом для владельцев в Китае.
Иннокентий Петров
11.10.2025, 08:01·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Компания YangWang, являющаяся премиальным суббрендом BYD и появившаяся на рынке в январе 2023 года, специализируется на производстве автомобилей класса люкс с высокой стоимостью. Первой моделью бренда стал внедорожник U8, который отличился своими необычными внедорожными возможностями.

Модель YangWang U8 представляет собой мощный рамный внедорожник, оснащённый независимой адаптивной пневматической подвеской, двухрычажной схемой по кругу, а также системой полного привода с блокировками на обеих осях и гибридной трансмиссией e4. Среди уникальных возможностей автомобиля — функция «танкового разворота», а также способность передвигаться по воде со скоростью до 3 км/ч за счёт вращения колес, если внедорожник оказался в водоёме.

После выхода на китайский рынок YangWang U8 подтвердил статус самого дорогого среди массовых автомобилей отечественного производства. Недавно модель получила масштабное обновление по воздуху (OTA), которое, по данным Autohome.cn, добавило более 12 новых функций. Среди них — обновлённый визуальный интерфейс, расширенные голосовые команды, а также улучшенные подсказки для ручной регулировки подвески.

Процедура обновления программного обеспечения занимает примерно 45 минут, и в этот период использование внедорожника невозможно.

В Китае стоимость YangWang U8 составляет около 1,1 миллиона юаней, что эквивалентно почти 12,5 миллионам рублей. На отечественных классифайдах у дилеров из Москвы на сегодняшний день представлены три новых экземпляра YangWang U8 2024 года выпуска, цены на которые стартуют от 18 миллионов рублей.


Фото: Carsweek.ru


Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о возможном прекращении производства кроссоверов BYD Song PLUS.

Источник фото: Autohome.cn

