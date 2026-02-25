Главная Новости Williams Видео: Люк Браунинг оказался участником серьёзной аварии на тестах
Резервный пилот Williams Люк Браунинг попал в аварию на Сузуке во время тестов Super Formula, но избежал травм и самостоятельно покинул болид.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.02.2026, 14:01·1 мин
Фото: F1news.ru

Резервный пилот команды Williams Люк Браунинг оказался участником серьёзной аварии на трассе Сузука во время тестовых заездов японской серии Super Formula.

Инцидент произошёл в скоростном повороте 130R. На мокром покрытии трассы, залитой дождём, Браунинг утратил управление болидом, после чего автомобиль врезался в барьеры безопасности. Машина подбросило в воздух, затем она перевернулась и приземлилась на асфальт. Несмотря на впечатляющую аварию, гонщик самостоятельно выбрался из кокпита и покинул место происшествия без посторонней помощи.

В минувшем сезоне британский пилот выступал в Формуле 2, где сумел восемь раз подняться на подиум и одержать одну победу, что позволило ему занять четвёртое место в общем зачёте.

В 2026 году Люк Браунинг планирует совмещать участие в Super Formula за команду Kondo Racing с работой на симуляторе Williams и выполнением обязанностей резервного гонщика коллектива из Гроува.

