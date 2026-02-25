Видео: Люк Браунинг оказался участником серьёзной аварии на тестах

Резервный пилот команды Williams Люк Браунинг оказался участником серьёзной аварии на трассе Сузука во время тестовых заездов японской серии Super Formula.

Инцидент произошёл в скоростном повороте 130R. На мокром покрытии трассы, залитой дождём, Браунинг утратил управление болидом, после чего автомобиль врезался в барьеры безопасности. Машина подбросило в воздух, затем она перевернулась и приземлилась на асфальт. Несмотря на впечатляющую аварию, гонщик самостоятельно выбрался из кокпита и покинул место происшествия без посторонней помощи.

В минувшем сезоне британский пилот выступал в Формуле 2, где сумел восемь раз подняться на подиум и одержать одну победу, что позволило ему занять четвёртое место в общем зачёте.

В 2026 году Люк Браунинг планирует совмещать участие в Super Formula за команду Kondo Racing с работой на симуляторе Williams и выполнением обязанностей резервного гонщика коллектива из Гроува.