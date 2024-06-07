Ферстаппен - победитель гонки еще до старта уик-энда

Начался захватывающий гоночный уик-энд Гран При Канады, и уже в первых соревнованиях Максу Ферстаппену улыбнулась удача.

Команды Red Bull Racing и RB вышли на старт гонки на необычных транспортных средствах, похожих на банки известного газированного напитка. В заезде приняли участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Даниэль Риккардо и Юки Цунода.

Цель гонки заключалась в том, чтобы первым добраться до финиша на импровизированной трассе, и именно Макс Ферстаппен справился с этой задачей наилучшим образом. Однако, несмотря на победу, больше всего эмоций вызвала у Даниэля Риккардо вторая позиция. Серхио и Юки делили третье призовое место.