Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен - победитель гонки еще до старта уик-энда
Новости

Ферстаппен - победитель гонки еще до старта уик-энда

Начался захватывающий гоночный уик-энд Гран При Канады, и уже в первых соревнованиях Максу Ферстаппену улыбнулась удача.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.06.2024, 20:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Начался захватывающий гоночный уик-энд Гран При Канады, и уже в первых соревнованиях Максу Ферстаппену улыбнулась удача.

Команды Red Bull Racing и RB вышли на старт гонки на необычных транспортных средствах, похожих на банки известного газированного напитка. В заезде приняли участие Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Даниэль Риккардо и Юки Цунода.

Цель гонки заключалась в том, чтобы первым добраться до финиша на импровизированной трассе, и именно Макс Ферстаппен справился с этой задачей наилучшим образом. Однако, несмотря на победу, больше всего эмоций вызвала у Даниэля Риккардо вторая позиция. Серхио и Юки делили третье призовое место.

Источник

Макс Ферстаппен (50)Red Bull Racing (111)Даниэль Риккардо (39)Серхио Перес (42)Юки Цунода (31)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация