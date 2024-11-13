Освоение техники NASCAR: Цунода и Лоусон делятся опытом

Маркетологи компании Red Bull продолжают радовать зрителей веселыми и увлекательными видеороликами. В этот раз в центре внимания оказались гонщики команды RB - Юки Цунода и Лиам Лоусон.

В новом видео Юки и Лиам испытывают гоночные болиды NASCAR на овальном грунтовом треке, расположенном в пригороде города Остин. С опытом и советами по управлению такими автомобилями им помогают гонщики из NASCAR - Шейн ван Гисберген и Коннор Зилиш.

Кто же из участников команды Red Bull справился лучше с новым вызовом и оказался быстрее в захватывающей гонке на трассе? Ответ на этот вопрос вы сможете найти, посмотрев ролик по ссылке выше.