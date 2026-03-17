Открыта дата дебюта нового кроссовера Infiniti, вдохновленного серией FX и концептом Monograph

Компания Infiniti анонсировала скорый дебют нового купе-кроссовера QX65. Модель вдохновлена дизайнерскими решениями культовой линейки FX, а также прошлогодним концептом QX65 Monograph. Официальная премьера новинки назначена на четверг, 26 марта, как сообщается в пресс-релизе премиального бренда Nissan.

Infiniti QX65 станет купеобразной вариацией уже известного кроссовера QX60. Представители марки отмечают, что кроссовер получит динамичный профиль в стиле фастбэк, просторный салон, ориентированный на потребности современных владельцев, и выдающиеся характеристики управляемости.

«Разработанный для сегмента среднеразмерных автомобилей класса люкс, QX65 отражает наследие Infiniti, которое бросает вызов устоявшимся традициям», — отмечается в официальном заявлении компании.

Точные технические параметры Infiniti QX65 пока не обнародованы. Впрочем, по информации в СМИ, на старте продаж автомобиль будет комплектоваться 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 268 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 387 Нм. Мотор будет работать в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. В дальнейшем для модели может появиться и более мощный двигатель V6 объемом 3,5 литра.

Сразу после презентации Infiniti QX65 представят широкой публике на Нью-Йоркском международном автосалоне, который состоится с 3 по 12 апреля. Ожидается, что продажи новинки стартуют в начале лета 2026 года. Информация о стоимости автомобиля пока не раскрывается.

Напомним, ранее специалисты портала TopSpeed включили Infiniti QX60 в список самых надежных роскошных кроссоверов и внедорожников 2025 года.

