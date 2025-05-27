Vauxhall Frontera Gravel отвозит бюджетный электрокар в дебри.

Через 20 лет с момента прекращения выпуска оригинальной модели, Vauxhall Frontera вернулась в прошлом году, и теперь, кажется, наконец-то сделает должное своим предшественникам в области внедорожной проходимости с дикой моделью Gravel.

Вместо гибридных версий Hybrid 100 или Hybrid 136, Frontera Gravel основана на полностью электрической модели - но прежде чем начинать бронировать поездки по бездорожью, стоит отметить, что последнее творение от Vauxhall - всего лишь шоу-кар.

Перед официальным показом Frontera Gravel на XS Carnight в Вёртерзее, Австрия, Ребекка Райнерманн, вице-президент по маркетингу Vauxhall, заявила: "Мы хотели поднять Frontera на новый уровень и показать, как обычный герой может стать настоящим искателем приключений". Подкрепляя это, Vauxhall утверждает, что Frontera Gravel - "ультра-прочная шоу-версия серийного Frontera Electric, разработанная для требовательных внедорожных приключений без ограничений".

Когда мы впервые испытали новую Frontera в конце 2024 года, нас поразили ее практичность, комплект безопасности и цена. Однако одним из аспектов, который мы заметили, не являлся приоритетом для модели (в отличие от ее предшественника с полным приводом), было бездорожье. Frontera Gravel, при поддержке специалистов по настройке XS и дизайн-студии BlackFish Graphics, определенно выглядит так, будто сможет изменить ситуацию.

Frontera Gravel получает матовый черный капот и крышу, которые контрастируют с матовым шампанским оклейкой с оранжевой вывеской и акцентами на зеркалах, передних и задних бамперах, спойлере и тормозных суппортах, что придает Vauxhall характерный вид.

Также есть множество по-настоящему полезных инструментов для приключений. Спереди установлен лебедка и крюк, на капоте и багажнике установлены вспомогательные LED-фары, а также всесезонные шины (с запасным колесом на крыше), обутые в массивные 16-дюймовые легкосплавные диски. Интерьер остается таким же, как у Frontera Electric, хотя сиденья получили оранжевую отделку.

Фото: autoexpress

Хотя Frontera Gravel выглядит готовой поставить в неловкое положение Jeep и Land Rover, у нее та же силовая установка, что и у стандартного автомобиля. Это означает, что у нее передний привод с электрическим двигателем, который развивает 111 л.с. и 125 Нм крутящего момента. Frontera Electric является легковесом среди электрических внедорожников, весит чуть более 1500 кг, что может помочь версии Gravel взбираться по скалистым склонам, но, в любом случае, мы никогда не узнаем, так как последняя остается всего лишь шоу-каром.