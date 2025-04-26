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Сайнс помогает команде двигаться в верном направлении развития

Джеймс Ваулз подтверждает: Карлос Сайнс усердно работает над улучшением результатов команды. Гонщик активно общается с инженерами, стремясь стать быстрее и лучше. Ваулз признает, что некоторые проблемы требуют серьезного внимания.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.04.2025, 11:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Williams, Джеймс Ваулз, выразил мнение о трудолюбии и усердии гонщика Карлоса Сайнса, отметив, что тот стремится к улучшению результатов. Начало сезона для испанского пилота было неоднозначным: авария на первых кругах Гран При Австралии и проблемы с преследованием напарника Алекса Элбона. Однако в последнее время у Сайнса пошло лучше - в Саудовской Аравии он продемонстрировал хорошие результаты.

Ваулз подчеркнул, что Карлос проявляет инициативу и активно общается с командой, чтобы улучшить свою производительность. Гонщик делится планами и просит помощи в решении задач, связанных с улучшением характеристик болида.

Согласно руководителю, Сайнс кратко и ясно высказывает свои мысли о том, над какими аспектами работы ему необходимо поработать перед следующим этапом соревнований. Эта осведомленность помогает команде двигаться в правильном направлении.

Ваулз признал, что у команды остаются проблемные области, требующие улучшений, включая конструктивные недочеты шасси. Некоторые из них могут потребовать большого количества времени на устранение. Тем не менее, в некоторых случаях возможны небольшие улучшения, над которыми специалисты работают в настоящее время.

Источник

Карлос Сайнс-младший (135)Джеймс Ваулз (41)Williams (183)

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