Результаты уик-энда оставляют горькое послевкусие, - Ваулз.

Руководитель команды Williams Racing, Джеймс Ваулз, выразил разочарование результатами уик-энда в Мехико. Гонщики команды не смогли заработать очки из-за различных неприятностей. Алекс Элбон попал в аварию на старте, а Франко Колапинто был оштрафован за неудачный обгон Лиама Лоусона в борьбе за 12-ю позицию.

По словам Джеймса Ваулза, у команды были все шансы на заработок очков в гонке, так как их машина была быстрее Alpine. Однако неудачная субботняя квалификация помешала им показать свой потенциал.

Ситуация с Франко Колапинто также оказалась сложной из-за ошибки, которая вывела его на стартовую позицию с 16-й. В то время как Алекс Элбон начинал гонку с 9-й позиции и, вероятно, мог бы побороться с гонщиками Haas.

Несчастливый случай с машиной Алекса Элбона привел к серьезным повреждениям, и команда осталась без очков, в отличие от их конкурентов.

Тем не менее, Франко хорошо справился со своей задачей, выполняя инструкции команды. Его пит-стоп прошел отлично, и он имел шансы подняться вперед в гонке, борясь за 11-ю позицию.

Относительно решения стюардов оштрафовать его, Ваулз заметил, что мнения могут быть разные, но с его точки зрения, маневр был корректным.

Вопрос о предстоящих гонках также был затронут. Джеймс Ваулз подчеркнул, что несмотря на сложности, команда сохраняет оптимизм и верит в возможность заработать очки в следующих заездах.

Предстоящий Гран При Бразилии обещает дополнительные шансы благодаря проведению субботнего спринта. Франко уже продемонстрировал свою способность быстро адаптироваться к трассе за короткое время, в то время как Алекс способен показать впечатляющие результаты, когда находится в хорошей форме.

Williams Racing с нетерпением ждет предстоящего этапа в Сан-Паулу, который станет заключительным в серии из трех гонок. До конца сезона останется провести еще три гонки, и команда уверена, что сможет проявить себя на всех трассах.