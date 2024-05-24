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Макс Верстаппен: «Ваулз является лучшим партнером для меня»

В связи с появлением слухов о возможном контракте между гонщиком Карлосом Сайнсом и командой Williams на следующий год, руководитель Williams, Джеймс Ваулз, высказался на эту тему.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 17:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В связи с появлением слухов о возможном контракте между гонщиком Карлосом Сайнсом и командой Williams на следующий год, руководитель Williams, Джеймс Ваулз, высказался на эту тему. Ваулз шутливо ответил на вопросы журналистов, демонстрируя свою осторожность в комментировании таких информаций.

«Какой Карлос? – пошутил Ваулз. – Подобные вопросы всегда вызывают интерес. Мы действительно находимся в процессе переговоров с несколькими пилотами. Однако, подробности этих бесед остаются конфиденциальными и не подлежат обсуждению в общественном доступе».

Руководитель Williams также добавил: «Если о чем-то договоримся, мы постараемся оперативно предоставить информацию об итогах переговоров».

Источник

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