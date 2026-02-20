Вассёр: "Необходимо сохранить высокий темп модернизации SF-26"

Шарль Леклер показал лучший результат на финальном дне предсезонных тестов Формулы-1, которые прошли в Бахрейне. Монегаск работал на трассе Сахир с разными составами шин — С3 и С4 — и сосредоточился на оптимизации скорости своей машины. Итоговый результат Леклера оказался лучшим не только за день, но и за все шесть дней тестов.

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр высказал удовлетворение итогами тестовой сессии, однако сделал акцент на том, что команде еще предстоит серьезная работа.

Шарль Леклер отметил, что день прошёл без сбоев, и команда выполнила запланированную программу. Он подчеркнул, что судить о расстановке сил в пелотоне пока сложно, так как соперники скрывают истинную форму машин. Леклер добавил, что сейчас не стоит обращать слишком много внимания на времена на круге, поскольку впереди первая гонка сезона.

Пилот рассказал, что команда постепенно продвигается вперёд и старается максимально раскрыть потенциал болида. После тестов у Ferrari накопилось большое количество данных для анализа, который предстоит провести перед этапом в Мельбурне. Леклер отметил, что окончательные выводы можно будет сделать только после старта сезона.

Фредерик Вассёр заявил, что в целом команда довольна итогами тестов, подчеркнув, что главной задачей было преодолеть как можно больше километров, с чем Ferrari справилась успешно.

По словам Вассёра, команда работала над улучшениями от сессии к сессии, чтобы лучше понять поведение машины. Он отметил, что полученные результаты пока не дают ясной картины по скорости болида SF-26, так как неизвестны параметры работы других команд — уровень топлива, мощность двигателя и тип шин у соперников могли различаться.

Вассёр подчеркнул, что Ferrari продолжает концентрироваться на собственных целях и будет стремиться максимально хорошо выступить в Мельбурне. Он добавил, что предпочёл бы видеть хорошие результаты на тестах, но понимает, что на протяжении сезона темпы модернизации будут высокими. По мнению руководителя команды, способность быстро внедрять обновления важнее, чем итоговые результаты первого этапа чемпионата.