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Главный инженер уверен в помощи Хэмилтона Ferrari

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр выразил уверенность в том, что Льюис Хэмилтон сможет помочь Скудерии бороться за чемпионский титул в следующем сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.12.2024, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр выразил уверенность в том, что Льюис Хэмилтон сможет помочь Скудерии бороться за чемпионский титул в следующем сезоне.

«Я убежден в том, что Льюис, с его опытом, 18 годами в Формуле 1 и несколькими титулами, даст реальный толчок к укреплению менталитета команды, что позволит нам прибавить во всём, - отметил Фредерик Вассёр.

Он также вспомнил период 2005-06 годов, когда Хэмилтон только начинал свой путь в автоспорте: «Я хорошо помню Льюиса в те годы, он и в юном возрасте был невероятно внимателен к мелочам, а для нас эти мелочи сейчас очень важны. В сезоне 2024 года средний разрыв между McLaren и Ferrari в квалификациях составлял лишь несколько сотых. Мы находимся в той фазе, когда всё дело в деталях. Нам очень нужен опыт Льюиса, чтобы найти последние тысячные в каждой области».

Источник

Ferrari (304)Льюис Хэмилтон (118)Фредерик Вассёр (48)

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