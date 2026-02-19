Главная Новости Ferrari Вассёр: «Говорить о расстановке сил бессмысленно»
Новости

Вассёр: «Говорить о расстановке сил бессмысленно»

Руководитель Ferrari Вассёр заявил, что говорить о расстановке сил в новом сезоне Формулы 1 пока рано, команда сосредоточена на надёжности и сборе данных.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.02.2026, 10:52·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Бахрейне продолжаются зимние тесты Формулы-1, где команды готовятся к старту нового сезона. Руководитель коллектива Ferrari Фредерик Вассёр высказал мнение о преждевременности обсуждений относительно расстановки сил в чемпионате.

По словам Вассёра, сейчас ни одна из команд не может достоверно оценить позиции соперников по пелотону.

"Расстановку сил сейчас никто не знает наверняка – ни мы, ни наши соперники. На тестах мы сосредоточены на себе. Прежде всего нужно было убедиться в надежности, и на данный момент мы проехали около 5000 километров — это хороший результат," – подчеркнул руководитель Ferrari.

Особое внимание в команде, по его словам, уделяется сбору технических данных и анализу соответствия между данными аэродинамической трубы и поведением машины на трассе.

Вассёр отметил: "Сейчас главное – сбор данных, оценка корреляции между аэродинамической трубой и трассой. О скорости поговорим позже."

Он добавил, что все разговоры о различиях в силах между командами до этапа в Мельбурне преждевременны, и лишь там станет ясно, какова будет реальная диспозиция участников сезона.

Источник

Фредерик Вассёр (127)Ferrari (716)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация