Вассёр: «Говорить о расстановке сил бессмысленно»

В Бахрейне продолжаются зимние тесты Формулы-1, где команды готовятся к старту нового сезона. Руководитель коллектива Ferrari Фредерик Вассёр высказал мнение о преждевременности обсуждений относительно расстановки сил в чемпионате.

По словам Вассёра, сейчас ни одна из команд не может достоверно оценить позиции соперников по пелотону.

"Расстановку сил сейчас никто не знает наверняка – ни мы, ни наши соперники. На тестах мы сосредоточены на себе. Прежде всего нужно было убедиться в надежности, и на данный момент мы проехали около 5000 километров — это хороший результат," – подчеркнул руководитель Ferrari.

Особое внимание в команде, по его словам, уделяется сбору технических данных и анализу соответствия между данными аэродинамической трубы и поведением машины на трассе.

Вассёр отметил: "Сейчас главное – сбор данных, оценка корреляции между аэродинамической трубой и трассой. О скорости поговорим позже."

Он добавил, что все разговоры о различиях в силах между командами до этапа в Мельбурне преждевременны, и лишь там станет ясно, какова будет реальная диспозиция участников сезона.