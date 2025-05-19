Вассёр: Основной целью является улучшение квалификации.

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, подвел итоги Гран При Эмилии-Романьи, выделив позитивные моменты и трудности, мешающие команде достичь лучших результатов.

Льюис Хэмилтон финишировал на четвертом месте, а Шарль Леклер на шестом.

«Мы показывали уверенный темп с начала до конца гонки. Тактика и её исполнение были на уровне. Однако низкое стартовое положение помешало нам показать более высокие результаты», - отметил Вассёр.

Руководитель команды выразил недоумение по поводу разницы в скорости машины между квалификацией и гонкой на последних этапах чемпионата.

«Наша машина не так эффективна в квалификации, как хотелось бы. Нам необходимо работать над этим. Приоритет - улучшить показатели именно в квалификации», - подчеркнул он.

Вассёр обратил внимание на выступление Льюиса Хэмилтона, отметив его уверенные обгоны. По поводу Шарля Леклера он отметил, что гонщику просто не повезло с моментами виртуального сейфти-кара и появления реального автомобиля безопасности.

«Эвакуация остановившейся на трассе машины заняла слишком много времени, и поэтому переход на другой тип шин был невозможен. Леклер принял верное решение остаться на трассе», - пояснил Вассёр.

В конце гонки команда Скудерия приняла тактическое решение попросить Шарля Леклера пропустить гонщика Williams Алекса Элбона.

«Мы провели расследование и решили минимизировать возможные риски получения штрафа, который лишил бы нас значительных позиций», - пояснил Вассёр.