Моя задача — не делать так, чтобы Макс был доволен

Официальные предсезонные тесты в Бахрейне подходят к завершению, однако ясности в расстановке сил среди участников чемпионата пока не наблюдается. Несмотря на различные предположения и обсуждения, становится очевидным, что в числе лидеров остаются привычные команды.

Эксперты отмечают, что определить точный расклад сил возможно будет лишь после первых этапов сезона. Вопрос, который вызывает наибольший интерес у наблюдателей, связан с тем, какой уровень демонстрирует Red Bull Racing с новой силовой установкой, разработанной совместно с Ford.

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше, работающий с командой из Милтон-Кинса уже 13 лет, прокомментировал текущую ситуацию. Он отметил, что на данный момент команда не определяет темп в пелотоне.

«Сложно сказать, но однозначно, что темп задаём не мы. Мы ясно видим, что Ferrari, Mercedes и McLaren нас опережают», – признал специалист. Ваше подчеркнул, что всегда стремится к совершенствованию результатов и не может быть полностью удовлетворён текущим состоянием дел.

Технический директор также отметил, что мотористы Red Bull Racing успешно справились со сложной задачей создания первой собственной силовой установки. По его словам, новая система демонстрирует хорошие характеристики на трассе, что уже само по себе является значимым достижением для команды.

Вместе с тем, представители Red Bull Racing отмечают преимущества соперников на выходе из медленных поворотов, а также при прохождении среднескоростных участков. Проблемы с максимальной скоростью особенно заметны при небольшой топливной загрузке, добавил Ваше.

Перед стартом сезона все команды сталкиваются с трудностями, связанными с избыточным весом болидов. По словам технического директора, основная задача – показать высокий результат на круге, а не только приблизиться к минимально допустимому весу. Работа по снижению массы ведётся, как и у всех других участников чемпионата.

Комментируя высказывания Макса Ферстаппена, который положительно оценил подготовку команды, но выразил недовольство техникой нового поколения, Пьер Ваше отметил:

«Сделать так, чтобы Макс Ферстаппен был доволен – не моя задача. Моё дело и всей нашей команды заключается в том, чтобы предоставить ему машину, на которой он мог бы бороться за победы. Технический регламент составляем не мы, и повлиять на это мы не можем.»

Технический директор добавил, что в команде ценят открытость гонщика и считают полезным, когда пилот прямо высказывает своё мнение о машине и областях, которые требуют доработки.