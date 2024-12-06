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Валттери Боттас: Начало с позитива

Команда Sauber привезла в Абу-Даби новые обновления, проведя тесты и апгрейды для предстоящего сезона, что позволило им продемонстрировать хорошие результаты на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.12.2024, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Sauber привезла в Абу-Даби новые обновления, проведя тесты и апгрейды для предстоящего сезона, что позволило им продемонстрировать хорошие результаты на трассе.

Финский гонщик Валттери Боттас финишировал на седьмой позиции и поделился своими впечатлениями: "Позитивный старт уик-энда. Мы увеличили скорость в последних гонках, и это отразилось и здесь, в Абу-Даби. Особенно важно, что машина теперь обладает хорошим балансом, что позволяет нам стремиться к лучшим результатам.

Мы понимаем, что борьба в квалификации будет ожесточенной, поэтому нам нужно продолжать двигаться вперед. Если мы сможем это сделать, то у нас есть все шансы побороться за хороший результат в квалификации, не жертвуя скоростью на гонке".

Гонщик из Китая Гуаньюй Чжоу финишировал на пятнадцатой позиции и прокомментировал свой день: "Это был не самый простой день. Скорость машины дает нам надежду, но проблемы с тормозами помешали мне показать лучший результат. Сейчас главное - решить эти проблемы. Я уверен, что мы сможем справиться с ними и извлечь максимум выгоды из этого завершающего гоночного уик-энда 2024 года".

Источник

Валттери Боттас (72)Гуаньюй Чжоу (54)Sauber (110)

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