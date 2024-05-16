Валттери Боттас: «Не исключаю возможности вернуться в Mercedes»

Перейдя из Mercedes в Alfa Romeo/Sauber в 2022 году, Валттерии Боттас не скрывал удовольствия от отсутствия строгих корпоративных правил в новой команде. Однако сейчас финн готов на некоторые уступки ради заключения контракта с заводской командой Audi или Mercedes.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в команду из Брэкли, Валттери заявил: «В настоящее время открыты все варианты. Моя основная цель - заключить долгосрочное соглашение.

Я уверен, что можно найти правильный баланс. Я имел опыт работы в корпоративной среде и понимаю, как там все устроено. Я смогу справиться с этим, но для меня важно, чтобы команда уважала меня и давала возможность достигать результатов. Я уверен, что в любой ситуации можно найти компромисс».

«Сейчас я веду переговоры по нескольким направлениям, и есть определенный прогресс. Я не ставлю на одну карту и рассматриваю разные варианты, но приоритет у меня - заключение долгосрочного контракта».

«Мне не интересно заключать соглашение на один год только для того, чтобы остаться в Формуле 1. Мне нужен долгосрочный проект с четко поставленными целями и уважением к моим возможностям. Это главное».

Конечно, скоростная машина имеет свое значение, но более важно обеспечить стабильное будущее на несколько лет, чтобы совместно с командой работать над поставленными задачами».