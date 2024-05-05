Для Валттери Боттаса важно набирать очки.

Гонщик команды Sauber Валттери Боттас не смог пройти во второй этап квалификации Гран При Майами всего на одну сотую секунды. Теперь он стартует с шестнадцатой позиции и намерен бороться за очки в предстоящей гонке.

Его партнер по команде, Гуаньюй Чжоу, показал двадцатое время квалификации и объяснил это тем, что его попытку помешал перегонщик Оскар Пиастри.

Боттас оценил свою машину следующим образом: «После спринта мы внесли изменения в настройки, и управление стало лучше. Первый быстрый круг был чистым, но второй оказался затрудненным из-за трафика и близости к чужому болиду. Я по-прежнему доволен улучшениями, которые мы сделали, и считаю, что у нас есть шанс заработать очки, даже начиная с шестнадцатой позиции».

Чжоу, который стартует с двадцатой позиции, поделился: «Машина была немного скользкой по трассе, но у меня были шансы на лучшее место. Увы, последний круг оказался неудачным из-за обгоняющего меня Пиастри, что нарушило мой ритм. После спринта мы внесли ряд изменений в болид, и, судя по предварительным данным, они показывают себя хорошо. Будем надеяться на хороший результат в гонке».