Скорость Валттери Боттаса падала к концу отрезков

Команда Sauber оценила выступление своих гонщиков на Гран При США как храброе, несмотря на то, что пилоты финишировали лишь на 17-м и 19-м местах. Швейцарцы признали, что начало гонки было обнадеживающим, однако в дальнейшем у них возникли сложности. Тем не менее, в команде видят определенный прогресс.

Валттери Боттас, финишировавший на 17-й позиции, отметил: «Сегодня команда делала всё возможное, перейдя на один пит-стоп после анализа работы резины и темпа наших соперников.

Этот шаг был верным, но финальный этап гонки оказался непростым из-за увеличенной длины второго сегмента. Несмотря на то, что в начале мы держали темп соперников, к концу он снизился. Наш гоночный темп улучшился, но нам нужно продолжать развивать машину, чтобы уменьшить влияние недостатков и бороться за лучшие результаты».

Гуаньюй Чжоу, прибывший на финише на 19-й строчке, заявил: «Мой старт был хорошим, я смог обогнать несколько машин. Первая часть гонки прошла неплохо, но я допустил ошибку на рестарте, въезжая в первый поворот слишком быстро. Я приношу извинения команде за инцидент: мой угол въезда на кочку был неверным, из-за чего произошло кружение».

Чжоу также отметил, что на втором этапе гонки ему было тяжело сохранять хороший темп из-за снижения эффективности резины, и пообещал разобраться в причинах этого явления. «В целом, мы были недостаточно быстрыми, однако мы продолжим работать над собой и постараемся показать лучший результат на следующих гонках».