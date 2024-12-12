Гран При в ЮАР: намечается его проведение в 2027 году

Планы по возвращению Гран При ЮАР в календарь Формулы 1 продолжают развиваться. В октябре на автодроме Кьялами стартовал процесс получения лицензии Grade 1, необходимой для проведения этапов королевского автоспорта.

Согласно заявлению министра спорта ЮАР Гайтона Маккензи, планируется организовать Гран При в 2027 году.

«На следующей неделе будет объявлено о формировании комитета, который выберет промоутера Гран При, - поделился информацией Маккензи в интервью телеканалу SuperSport. - Гонка пройдет на треке Кьялами, который в настоящее время адаптируется к стандартам Формулы 1».

Инвесторы Тоби и Вилли Вентер уже внесли финансовую поддержку в проект. Они пригласили компанию Apex, специализирующуюся на модернизации трасс, чтобы убедиться, что трасса соответствует всем требованиям. «Я уверен, что мы сможем провести гонку в 2027 году», - добавил Маккензи.

Напомним, что трасса Кьялами ранее уже принимала Гран При ЮАР с 1967 по 1985 годы, а также в 1992 и 1993 годах.