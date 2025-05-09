Toyota Corolla в Японии будет выпускаться только с гибридным двигателем.

Представители японского бренда сообщили, что на рынке Японии будут представлены только гибридные версии модели Corolla. Этот шаг, согласно Toyota, является частью стратегии по формированию "зеленого" имиджа компании. Теперь единственным вариантом для покупки Corolla в Японии стала гибридная 1,8-литровая модель. В 2022 году Toyota прекратила выпуск неэлектрифицированных Corolla в Европе.

1,8-литровый гибридный двигатель Corolla развивает 97 лошадиных сил и работает с одним (2WD) или двумя (E-Four) электродвигателями. Передний электродвигатель имеет мощность 94 л.с., а задний электродвигатель в вариантах с полным приводом добавляет еще 40 л.с.

Нынешнее 12-е поколение Corolla было представлено в 2018 году, а в 2022 году модель претерпела легкий рестайлинг. Toyota продолжает улучшать автомобиль, внося небольшие изменения, чтобы он оставался конкурентоспособным. В текущем году стандартное оснащение модели будет значительно расширено.

Среди новых функций — передняя и задняя видеокамеры с функцией записи и цифровой ключ, которые входят в базовую комплектацию всех версий Corolla. То же самое касается и дополнительных ADAS-систем, включая мониторинг слепых зон, систему безопасного выхода из автомобиля и электрический стояночный тормоз.

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