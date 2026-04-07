В Williams рассчитывают существенно улучшить результаты к концу лета

Команда Williams оказалась в непростой ситуации в начале текущего сезона и теперь вынуждена сосредоточиться на выработке эффективной стратегии модернизации своего болида. Руководство коллектива признаёт, что быстрых изменений ждать не стоит — среди главных проблем называются не только избыточный вес шасси FW48, но и недостаточная эффективность машины. В результате гонщикам сложно преодолевать даже первую стадию квалификации. На данный момент в активе Williams лишь одно очко, которое Карлос Сайнс завоевал на этапе в Китае.

Глава команды Джеймс Ваулз отмечает, что ощутимого прогресса стоит ожидать только ближе к концу летнего периода. По его словам, борьба за позиции в районе 5–7 мест в чемпионате идёт крайне напряжённая, и даже там не всегда удаётся стабильно набирать очки. Ваулз подчёркивает, что для выхода вперёд Williams предстоит обойти даже эту плотную группу соперников.

Он также говорит о масштабной работе, которая продолжится и после августовского перерыва в чемпионате. Главной целью остаётся значительное увеличение скорости болида. При этом Ваулз обращает внимание, что и другие команды не стоят на месте, постоянно совершенствуя свои машины, поэтому конкуренция только растёт.

По мнению руководителя Williams, заметные успехи в плане производительности можно будет увидеть уже после летнего перерыва. Команда осознаёт, что сейчас не может рассчитывать на регулярные очки, но намерена максимально использовать каждую гонку для сбора важной информации.

Для точного понимания, насколько данные трассы соответствуют расчётам, полученным с помощью аэродинамической трубы и компьютерного моделирования (CFD), команда использует разнообразные методы. В частности, на болиде периодически применяют специальную краску для визуализации воздушных потоков, а также устанавливают решётки с датчиками — такие меры, как правило, используются на тренировках, а не во время гонок.

Кроме того, Williams экспериментирует с различными настройками переднего крыла, изменяя его угол атаки для поиска оптимального уровня прижимной силы. Подобный подход применялся, например, во время Гран При Японии, когда Алекс Элбон несколько раз заезжал в боксы для проверки разных конфигураций.

Все эти меры позволяют команде убедиться в отсутствии неожиданных факторов потери скорости и подтверждают корректность выбранных настроек и направления дальнейших аэродинамических исследований.