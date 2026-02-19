Главная Новости Williams В Williams удовлетворены результатами дня
Williams завершила продуктивный тестовый день: Алекс Албон проехал 117 кругов и испытал новые настройки FW48 перед Гран При Австралии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.02.2026, 21:31·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда Williams подвела итоги ещё одного тестового дня на трассе. Главный инженер Пол Уильямс рассказал о ходе работы и результатах, достигнутых за день.

В течение дня за рулём болида находился Алекс, который сумел проехать 117 кругов. Утром коллектив продолжил работу с настройками, найденными накануне, чередуя серии заездов с различным уровнем топлива.

В обеденное время в конструкцию болида были внесены значительные изменения. После этого Алекс опробовал все доступные составы шин, что позволило инженерам получить важную информацию для подготовки к старту сезона.

В заключительный день тестов за руль сядет Карлос. Он проведёт на трассе весь день, а команда продолжит совершенствовать FW48 перед предстоящим Гран При Австралии.

