В Williams удовлетворены результатами дня

Команда Williams подвела итоги ещё одного тестового дня на трассе. Главный инженер Пол Уильямс рассказал о ходе работы и результатах, достигнутых за день.

В течение дня за рулём болида находился Алекс, который сумел проехать 117 кругов. Утром коллектив продолжил работу с настройками, найденными накануне, чередуя серии заездов с различным уровнем топлива.

В обеденное время в конструкцию болида были внесены значительные изменения. После этого Алекс опробовал все доступные составы шин, что позволило инженерам получить важную информацию для подготовки к старту сезона.

В заключительный день тестов за руль сядет Карлос. Он проведёт на трассе весь день, а команда продолжит совершенствовать FW48 перед предстоящим Гран При Австралии.