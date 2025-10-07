В сентябре на рынке новых грузовиков появился новый лидер

Седельный тягач Shacman SX4188 занял первую строчку рейтинга самых продаваемых новых грузовых автомобилей в России по итогам сентября 2025 года. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к конференции ComAuto. Мероприятие состоится 28 октября в Москве и пройдет в рамках форума автобизнеса «CarXL – 2025».

По информации агентства, в начале осени на российском рынке было реализовано 384 новых седельных тягача Shacman SX4188. Этот результат позволил модели впервые возглавить список наиболее востребованных новых грузовиков в сегментах MCV и HCV.

Лидер прошлых месяцев, тягач SITRAK C7H, в сентябре опустился на седьмое место. За отчетный период было продано 198 машин этой модели. Стоит отметить, что SITRAK C7H удерживал лидерство на рынке с ноября 2022 года.

В десятку самых популярных новых грузовых автомобилей по итогам сентября также вошли: KAMAZ 43118 (305 единиц), GAZ Gazon NEXT (285 единиц), KAMAZ 65115 (252 единицы), KAMAZ 54901 (219 единиц), FAW J6 (199 единиц), Shacman SX3318 (127 единиц), Valdai 45 (116 единиц) и Howo 1167 (114 единиц).

Несмотря на смену лидера среди моделей, в разрезе брендов российский производитель KAMAZ продолжает удерживать уверенное первенство. В сентябре его доля на рынке грузовых автомобилей составила 30%.

Актуальные тенденции коммерческого автотранспорта и возможные перспективы развития рынка в различных сегментах станут главными темами выступлений экспертов «АВТОСТАТ» на форуме автобизнеса «CarXL – 2025». Дополнительную информацию можно найти на сайте: carx.ru.