В Самарской области наладили выпуск мастик и клеев для автопрома

В городе Отрадном Самарской области стартовало новое производство компании «Полад» из Тольятти. Теперь здесь выпускают клеи и мастики, которые находят применение при сборке автомобилей марок LADA, УАЗ и ГАЗ. Об этом сообщили представители Фонда развития промышленности (ФРП).

Согласно планам компании, ежегодно в городе будут производиться до 1 500 тонн мастик и до 80 тонн клеев. При этом ключевая часть сырья — более 80% — поставляется российскими производителями, что обеспечивает высокий уровень локализации производства.

Выпускаемая продукция предназначена для соединения различных деталей автомобилей, улучшения герметичности, шумоизоляции, а также для повышения устойчивости транспорта к резким перепадам температур и химикатам.

Основными заказчиками клеев и мастик являются отечественные автозаводы. Материалы могут использоваться для производства моделей LADA, таких как Vesta, Niva, Granta, Iskra, а также машин УАЗ (Патриот, Пикап, Хантер) и ГАЗ (Газель City, Соболь), в том числе и для других видов техники. Среди клиентов также выделяется предприятие «Автомобильные индустриальные технологии», где собирают пикапы JAC T6, T8 Pro и Т9.

Инвестиции в проект достигли 184 миллионов рублей, из которых 136 миллионов были предоставлены ФРП в рамках программы поддержки автокомпонентов.

По информации компании «Полад», примерно 70% клеев и мастик на российском рынке пока что занимают импортные материалы. Ранее отечественные предприятия по их выпуску работали под контролем компаний из Германии и Швейцарии. После выхода на полную мощность компания рассчитывает занять до 25% российского рынка и сократить долю импортных поставок.