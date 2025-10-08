В Россию вновь поступил один из самых востребованных семейных кроссоверов Skoda: "Цена приятно удивит"

Кроссоверы Skoda Kodiaq, несмотря на то, что официально не производятся в России с 2022 года, продолжают сохранять высокий потребительский спрос. В настоящее время на вторичном рынке представлено свыше 600 автомобилей, стоимость которых стартует от 2 500 000 рублей. Эти данные приводит редакция «Автоновости дня» после анализа объявления на одном из популярных автоклассифайдов.

Владивостокские автодилеры предлагают на заказ новые Skoda Kodiaq с передним приводом, оснащённые 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 186 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой автомобиль можно приобрести за 2 500 000 рублей. Комплектация включает кожаную отделку салона, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, мультифункциональный кожаный руль, а также систему бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой.

Другой вариант от также владивостокской компании обойдётся покупателям в 2 524 000 рублей. За эти деньги можно привезти из Китая полноприводную версию Kodiaq с 2,0-литровым мотором мощностью 220 л.с., тем же «роботом», но с тканевой отделкой интерьера и более простой мультимедийной системой. Однако автомобиль оснащён двухзонным климат-контролем, системой бесключевого доступа, мульти-рулём и кнопочным запуском двигателя.

Для желающих приобрести Kodiaq на территории России варианты с 186-сильным мотором доступны за 2 960 000 рублей в Перми и по цене 3 183 500 рублей в Благовещенске. В Симферополе цены стартуют с 3 400 000 рублей, в Чебоксарах — от 3 572 000 рублей, а в Новосибирске — от 3 800 000 рублей.

В продаже также присутствует модификация с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с., полным приводом и «роботом». Такая версия по предзаказу в Омске стоит минимум 4 090 000 рублей, в Екатеринбурге — от 4 570 000 рублей, в Челябинске — от 4 685 000 рублей. В Санкт-Петербурге цена достигает 5 500 000 рублей.



Фото: Автоновости Дня

На российском рынке появились также две новые Skoda Kodiaq чешской сборки, обе с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с., передним приводом и роботизированной коробкой передач. В Воронеже такой автомобиль можно заказать за 5 068 000 рублей, а в Москве, где машина уже находится в наличии, её стоимость составляет 5 870 000 рублей, включая все коммерческие сборы и расходы.

Ориентировочные цены на новые Skoda Kodiaq:

2,0-литровый турбомотор 186 л.с., «робот», передний привод — от 2 500 000 рублей;

2,0-литровый турбомотор 220 л.с., «робот», полный привод — от 2 524 000 рублей;

2,0-литровый турбомотор 190 л.с., «робот», полный привод — от 4 090 000 рублей;

2,0-литровый турбодизель 150 л.с., «робот», передний привод — от 5 068 000 рублей.

Следует напомнить, что на российском рынке снова появилась Skoda Octavia в кузове A7, которая пользуется популярностью у отечественных автолюбителей. Пока количество поступивших экземпляров крайне ограничено, а цена одной из моделей в Москве установлена на уровне 2 450 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев