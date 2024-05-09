Самый надежный и выносливый компактный кроссовер в мире вернулся в Россию. Цена приятно удивит.

На российский авторынок вернулся популярный кроссовер Honda CR-V, теперь уже в шестом поколении. Автомобили этой модели доступны как из наличия, так и под заказ, с ценами, начиная от 3 442 255 рублей, передает информационное агентство "Автоновости дня".

Стоимость указана приблизительно, поскольку окончательная цена на новинку 2024 года может измениться в зависимости от курса валют на момент приобретения. Предварительно машина с гибридной силовой установкой предлагается за указанную сумму, представляя собой сочетание бензинового двигателя и электромотора.

Кроссовер оснащен различными опциями, включая системы безопасности, светодиодные фары, адаптивные датчики, кожаный салон с подогревом и вентиляцией, а также бесконтактное открывание багажника. Он также оснащен камерой кругового обзора, ионизатором воздуха и другими современными функциями.

Другой автосалон предлагает версию с бензиновым двигателем и передним приводом, цена на которую составляет 3 648 237 рублей. Этот вариант оснащен турбированным двигателем и вариатором.

Полноприводные модификации CR-V имеют цену от 3 816 601 рубля и доступны к заказу. По информации на начало мая, они представлены в продаже в нескольких городах России, включая Благовещенск, Владивосток, Новосибирск, Иркутск и Москву.

Напомним, что официальные поставки новых автомобилей Honda в Россию были приостановлены в 2022 году. Эксперты отметили CR-V как один из самых надежных компактных кроссоверов, способных без проблем преодолеть значительное расстояние без серьезных поломок.