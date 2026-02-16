В Россию вновь пришёл доступный и надёжный кроссовер Renault, который «стоит намного дешевле китайцев»

Кроссовер Renault Duster, который пользовался популярностью у российских автомобилистов более десяти лет и выпускался с 2011 по 2022 год, теперь поставляется в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов по схеме параллельного импорта. По данным «Автоновостей дня», на одном из онлайн-классифайдов стоимость этой модели начинается от 2 091 700 рублей.

Для наглядного сравнения отмечается, что минимальная цена китайского внедорожника Haval Dargo 2024 года составляет 2 799 000 рублей за базовую версию с передним приводом. Еще дороже обойдётся Jetour T1 — за автомобили прошлого года просят не менее 3 770 000 рублей.

Компания из Томска предлагает доставить новый Renault Duster за 2 091 700 рублей, причём в эту сумму уже включён льготный утилизационный сбор в размере 3400 рублей. Как и остальные предлагаемые сегодня «Дастеры», этот автомобиль относится ко второму поколению. В комплектацию входят мультифункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, стандартная аудиосистема с монохромным дисплеем, кондиционер и передние электростеклоподъёмники.

Автомобиль оснащается атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 114 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором и передним приводом. Во Владивостоке аналогичная версия, но с расширенной комплектацией, предлагается за 2 200 000 рублей. Дополнительные опции включают кожаную отделку руля, современную медиасистему с большим сенсорным экраном, электростеклоподъёмники на всех дверях, круиз-контроль с ограничителем скорости, камеру заднего вида, задние парктроники и систему запуска двигателя кнопкой.



Фото: Автоновости Дня

В других городах России цены на Renault Duster также варьируются. Например, в Реутове кроссовер можно заказать за 2 297 000 рублей, в Воронеже — за 2 300 000 рублей, а в Благовещенске — за 2 350 000 рублей. В Омске цена достигает 2 448 000 рублей, в Екатеринбурге — 2 499 000 рублей. В Самаре и Перми автомобили с мультимедийной системой, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto, стоят 2 500 000 и 2 550 000 рублей соответственно.

Самые высокие ценники на Renault Duster второго поколения зафиксированы в Новосибирске и Санкт-Петербурге: здесь стоимость достигает 2 600 000 и 2 920 000 рублей соответственно. Все эти автомобили оснащены тем же 114-сильным мотором, вариатором и передним приводом.

Напомним, что в конце января в Индии была представлена новая, третья генерация Renault Duster. Как отмечается, дизайн автомобиля соответствует глобальной версии турецкой сборки, а различия между ними заключаются лишь в отдельных деталях.

Автор: Иван Бахарев