В Россию вновь пришёл доступный и надёжный кроссовер Kia, стоимость которого ниже, чем у Tenet и KGM

На российском рынке кроссоверов произошли изменения — модель Kia Seltos теперь поставляется из Китая и доступна для покупки жителям страны. Ранее Seltos собирали на калининградском заводе «Автотор», однако сейчас на смену пришли автомобили китайской сборки. Как выяснили «Автоновости дня», эти версии выделяются чуть большей длиной колесной базы, увеличенной на 2 см. Минимальная цена на такие кроссоверы составляет 1 622 000 рублей.

Для сравнения, другой корейский бренд, официально представленный в стране — KGM — предлагает свой самый доступный кроссовер Tivoli по значительно более высокой цене. Даже при прямой скидке 350 000 рублей его стоимость начинается от 3 250 000 рублей. Кроме того, за кроссовер Tenet T4, выпущенный в Калуге и являющийся аналогом Chery Tiggo 4, просят не менее 2 039 000 рублей. Новая марка для российского рынка Jaecoo J6 стартует по цене от 2 290 000 рублей.



Фото: Автоновости Дня

Что касается новых Kia Seltos, самой доступной является версия за 1 622 000 рублей — такие условия по привозу предлагает компания из Владивостока. Эта комплектация носит название Deluxe и включает двухцветный кузов (белая основа с черными зеркалами, крышей и стойками), люк в крыше, иммобилайзер, датчики давления в шинах, электрические зеркала и объединенную цифровую приборную панель с мультимедиа. Оснащение дополняют кондиционер и электронный стояночный тормоз.

Аналогичные предложения доступны и в других городах. Некоторые дилеры из Владивостока готовы предоставить Seltos с расширенной комплектацией от 1 879 000 рублей. В Благовещенске минимальная цена достигает 1 915 000 рублей. Заказ автомобиля в Самаре или Перми обойдется от 1 990 000 рублей. В Казани — от 2 000 000 рублей, в Оренбурге — от 2 030 000 рублей. В Чебоксарах и Москве стоимость начинается от 2 070 000 рублей, а в Уфе, Ижевске и Санкт-Петербурге цена стартует с 2 100 000 рублей.

На данный момент количество доступных к продаже Seltos превышает 300 экземпляров. Эти автомобили можно заказать также в таких городах, как Тюмень, Иркутск, Новосибирск, Нижний Новгород, Омск, Набережные Челны, Курган, Магнитогорск и многие другие.



Фото: Автоновости Дня

Кроссоверы Kia Seltos китайской сборки предлагаются не только под заказ, но и из наличия. В Краснодаре цену установили на отметке 2 300 000 рублей, в Бузулуке стоимость составляет 2 350 000 рублей. В Екатеринбурге приобрести автомобиль можно за 2 375 000 рублей, а в Набережных Челнах — за 2 530 000 рублей. Для жителей Москвы минимальная цена на растаможенные и уже доставленные машины составляет 2 550 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 2 950 000 рублей.

Технические различия между китайскими и калининградскими версиями заключаются в системе привода. Кроссоверы, произведённые в Китае, доступны только с передним приводом. В моторной гамме присутствует 1,5-литровый «атмосферник» MPI мощностью 115 л.с., агрегатируемый с вариатором. Эта силовая установка встречается и на других моделях концерна Hyundai-Kia, таких как Hyundai Creta и Kia Cerato. Альтернативой выступает турбированный двигатель объёмом 1,4 литра с отдачей 140 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». Такие варианты на площадках объявлений оцениваются в диапазоне 2 000 000 – 2 300 000 рублей.

Стоит добавить, что в начале апреля на международном автосалоне, проходившем в Нью-Йорке, состоялась премьера обновленного Kia Seltos модельного года 2027. Новинка получила интерьер и экстерьер в стилистике флагманского Kia Telluride, стала просторнее и современнее, а также может быть оснащена на выбор тремя вариантами силовых агрегатов.

Автор: Иван Бахарев