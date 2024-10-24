Легендарный японский автобренд возвращается в Россию.

Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors не собирается покидать российский рынок и готовится возобновить работу в стране. Как сообщили источники из отрасли автомобильного бизнеса порталу «Авто Mail.ru», точная дата возвращения компании пока не установлена.

По информации собеседников, несколько месяцев назад представители крупнейших автодилеров России посетили главный офис японского концерна Mitsubishi в Японии.

«Дилеры провели встречи с руководством Mitsubishi Motors Corporation. Обсуждения проходили и в офисе MMC в Токио, и в неформальной обстановке», — поделился информацией источник из автомобильной сферы.

Согласно источнику, на встрече высшее руководство Mitsubishi заверило российских партнеров в намерении сохранить действующий режим работы представительства и возобновить деятельность после улучшения внешнеполитической ситуации между Россией и Японией.

Отметим, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц показывает, что российское подразделение ООО «ММС Рус» до сих пор функционирует и находится во владении структур Mitsubishi. Оборот российского представительства Mitsubishi за 2023 год составил 1,7 миллиарда рублей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 23,8 миллиарда рублей.

Между тем, кроссовер Mitsubishi ASX, который ранее официально продавался и даже собирался в России, снова появился на российском рынке в черно-сером режиме. Сейчас данные автомобили поставляются в страну по альтернативным схемам, а стоимость начинается от 2 740 000 рублей на одном из автомобильных сайтов в октябре текущего года.