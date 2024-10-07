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Новый седан Chevrolet по цене как у "Лада Веста": что мы знаем о российских автомобилях

В Россию продолжают поставлять новые бюджетные седаны Chevrolet Onix, способные стать альтернативой таким моделям, как Kia Rio, Hyundai Solaris и даже LADA Vesta.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
07.10.2024, 06:51·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Россию продолжают поставлять новые бюджетные седаны Chevrolet Onix, способные стать альтернативой таким моделям, как Kia Rio, Hyundai Solaris и даже LADA Vesta. Цены на них начинаются от 1 899 000 рублей, установили специалисты «Автоновости дня» в ходе анализа размещенных объявлений.

Интересно, что практически такую же стоимость или даже более высокую имеет отечественная LADA Vesta на текущий момент. Например, "топовый" седан с двигателем мощностью 122 лошадиные силы и вариатором оценивается на сумму 1 865 900 рублей, а цена на кросс-седан достигает 1 992 900 рублей.

Этот седан 2023 года выпуска доступен за указанную стоимость в мультибрендовом автосалоне из Омска. Несмотря на использование ткани в салоне, автомобиль оснащен мультифункциональным рулем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, подогревом сидений, камерой заднего вида и парктрониками, беспроводной зарядкой для смартфона, датчиками света и дождя, электростеклоподъемниками, круиз-контролем, кондиционером, медиасистемой с сенсорным дисплеем и легкосплавными колесами.

Все остальные варианты предлагаются по цене более двух миллионов рублей. Например, автосалон из Воронежа запросил 2 016 000 рублей за новый Onix в той же комплектации, а версия побогаче, но с тканевым салоном, у них стоит 2 099 000 рублей. Единственный автомобиль с кожаными сиденьями продает частное лицо из Москвы за 2 050 000 рублей.

Что касается технических характеристик, почти все автомобили, за исключением одного, оснащены 132-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и классической шестиступенчатой "автомат" коробкой передач. Единственный седан с 90-сильным атмосферным двигателем того же объема и механической коробкой передач продается в Воронеже по цене 2 016 000 рублей.

Ранее было объявлено о возвращении в Россию семиместного внедорожника Chevrolet Tahoe последнего поколения. Эксперты отмечают, что этот автомобиль является одним из наиболее долговечных внедорожников на рынке и теперь доступен в России по альтернативным схемам продаж, начиная от 10 450 000 рублей.

Источник

Chevrolet (66)

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