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Новый Mitsubishi Xpander привезён в Россию для рынка Индонезии

Кроссовер Mitsubishi Xpander теперь доступен на российском рынке за 3,6 миллиона рублей. Бензиновый двигатель, автомат и передний привод. Встречаем модель 2025 года!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.04.2025, 08:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Продажи кроссовера Mitsubishi Xpander, разработанного для рынка Индонезии, начались с 2017 года. Автомобиль был специально адаптирован для азиатских покупателей японскими производителями. Этот автомобиль был представлен не только в Индонезии, но и в других странах, включая Непал, Боливию, Перу, Египет и Южную Африку.

На территории России была представлена иномарка 2025 модельного года - Mitsubishi Xpander. Стоимость кроссовера составила 3,6 миллиона рублей. В качестве двигателя установлен 105-сильный бензиновый мотор объемом 1,5 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом. В настоящее время полноприводной версии этого автомобиля не существует.

Автомобиль доступен в белом металлик цвете, а интерьер салона выполнен с использованием черной экокожи, сообщила Российская газета.

Также стало известно, что в ближайшее время в линейке Mitsubishi появится новый компактный кроссовер Mitsubishi Grandis.

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